Задержан директор по капитальному строительству компании «Атомстройэкспорт»

Задержан директор по капитальному строительству одной из ведущих на рынке строительства атомных электростанций (АЭС) компаний России «Атомстройэкспорт» Михаил Щербак. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Щербак подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала в Тверской суд Москвы иск о национализации активов американского агрохолдинга NCH Capital Inc., работающего в семи российских регионах. Ее бенефициары финансируют ВСУ, перечисляя им донаты на миллионы долларов.