17-летнюю девушку изнасиловали в качестве «мести» за поступок ее брата

В индийском штате Мадхья-Прадеш 17-летнюю девушку похитили и изнасиловали в качестве «мести». Об этом пишут местные СМИ.

Преступление связано с семейным конфликтом. Три месяца назад брат потерпевшей сбежал с сестрой обвиняемого. В итоге обвиняемый с четырьмя сообщниками приехал в дом девушки и силой увез на машине ее и еще трех ее родственниц. Мужчин в это время дома не было.

После избиения троих женщин высадили, а несовершеннолетнюю девушку оставили в автомобиле и изнасиловали. Обе семьи живут в одной деревне Халдар в самодельных хижинах и работают на подрядчика по прокладке железнодорожных путей.

Полиция возбудила уголовное дело против пяти соучастников.