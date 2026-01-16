В Воронеже школьница пришла на уроки с ножом. Об этом рассказали в управлении образования города, передает РИА Новости.

Информацию об этом инциденте сообщили дети своему классному руководителю, которая обратилась в полицию. Также педагог передала сведения о происшествии администрацию школы. На данный момент выясняются все обстоятельства ЧП, проводится проверка.

В местных СМИ и телеграм-каналах заявляют, что инцидент произошел в школе № 19. По предварительным данным, школьница якобы угрожала учителю ОБЖ. Кроме того, были опубликованы фотографии переписки, в которой сказано, что девочку видели в сопровождении правоохранителей.

Ранее подросток разбил молотком стекла припаркованного автомобиля, а после – стекло входной двери в школу № 54. Также он попытался совершить поджог.

В результате никто не пострадал. Правоохранители задержали злоумышленника. Выяснилось, что мальчик раньше учился в данном учреждении. На допросе он заявил, что у нет обид и претензий к школе.