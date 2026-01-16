Суд продлил арест балашихинскому криминальному авторитету по делу о поджоге

Суд продлил срок содержания под стражей балашихинского криминального авторитета Александра Емельянова. Он обвиняется в нескольких преступлениях, в том числе поджоге дома и вымогательстве. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд продлил срок содержания под стражей Емельянову Александру на один месяц 28 суток до 19.03.2026, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

По данным следствия, мужчина вместе с другим криминальным авторитетом Равилем Мясоутовым в январе прошлого года поджег чужой дом в Балашихе. Впоследствии они запугали хозяина жилья, потребовав от него 25 миллионов рублей.

Правоохранители задержали Емельянова и Мясоутова в конце декабря прошлого года. Им предъявили обвинения. Мясоутов в 90-х был правой рукой» вора в законе Александра Захарова, а Емельянов известен тем, что в 2008 году похитил, а затем убил свою бывшую невесту.