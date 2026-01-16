В Екатеринбурге нашли мертвой женщину, пропавшую после похода к врачу

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил 16 января о гибели 45-летней Светланы Шаталиной, которая перестала выходить на связь в конце декабря.

Е1 ранее сообщал, что Шаталина приехала в Екатеринбург из Серова 28 декабря для консультации с врачом. В городе она снимала жильё, но вскоре съехала с квартиры и исчезла.

Как отметили волонтеры, ранее она никогда не прекращала общение с близкими без причины и не пропадала.

Обстоятельства произошедшего выясняются.