СК отреагировал на заявление об изнасилованиях родными сбежавшей из Ингушетии девушки

В Ингушетии возбудили уголовное дело после заявления 21-летней жительницы Айны Манькиевой о противоправных действиях со стороны родственников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты дела находятся на контроле руководителя следственного управления по Республике Ингушетия.

Манькиева рассказала о неоднократных изнасилованиях родственников 15 января. По ее словам, родные также незаконно лишали ее свободы и делали условия для проживания опасными. Заявление девушка написала на имя начальника ОВД Свиблово Владимира Моисеева. Она просит не выдавать ее семье.

Девушка сбежала от родных, но была задержана в Москве.

