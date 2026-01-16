Пассажира метро арестовали за танцы в вагоне поезда в ластах и маске

Мужчине, который устроил танцы в вагоне и на платформах столичного метро в плавательной маске и ластах, назначили наказание. Его арестовали. Об этом в пятницу, 16 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Ныряльщик в плавательной маске и ластах под музыку из аудиоколонки устроил странные танцы в вагоне поезда и на станционных платформах. Полицейские задержали правонарушителя, который стандартно попытался оправдать свои действия съемкой ролика для соцсетей, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

В итоге суд посчитал, что мужчина своими танцами нарушил требования транспортной безопасности и правила пользования метро. Его арестовали на четверо суток.

Сам инцидент произошел 11 января. Мужчиной, нарушившим правила, оказался украинский блогер.

До этого арестовали москвича, который случайно разбил плафон освещения в метро и выругался матом. Мужчина признал вину. Ему назначили семь суток административного ареста.