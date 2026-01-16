SHOT: на Урале откачали мужчину, который 38 минут был в клинической смерти

Уральские доктора спасли пациента с огнестрельным ранением, который 38 минут был в состоянии клинической смерти. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Врачи ЦГКБ № 23 в Екатеринбурге спасли жизнь мужчине со сложнейшим пулевым ранением в сердце. Всего в пострадавшем было три пули. Одна из них сломала ребро и застряла в грудной клетке, задев часть сердца. У бедняги скопилась кровь в сердечной сумке-перикарде и между легким и грудной стенкой. Также ему диагностировали контузию легкого», — сказано в посте.

Медики вскрыли мужчине грудную клетку, чтобы извлечь пулю. У пациента дважды останавливалось сердце — медики запускали его непосредственно своими руками — в стерильных условиях ритмично сжимали сердце в раскрытой грудной клетке до тех пор, пока оно снова не «запустилось».

Врачи, как отмечается, ушили пострадавшему рану сердца. Пациенту потребовалось 1,5 литра донорской крови. Затем мужчина девять дней провел в реанимации на ИВЛ. Сейчас пострадавший проходит восстановление.