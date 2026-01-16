Следствие запросило для директора парка «Куршская коса» домашний арест

В Калининградской области следствие просит суд назначить для директора национального парка "Куршская коса" Анатолия Калины домашний арест. Об этом говорится в сообщении областного суда.

15 января Калина был арестован по делу о незаконной вырубке леса.

По информации следствия, фигурант со своим знакомым и другими неустановленными лицами незаконно вырубили 150 кубометров деревьев на площади около 1 га на территории парка, чтобы позднее построить объекты для размещения туристов. Кроме того, Калина, используя свое служебное положение, предоставил доступ спецтехнике для корчевания пней срубленных деревьев и выравнивания участка.

В СКР полагают, что особо охраняемой природной территории причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей. В ведомстве также напомнили, что Куршская коса входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

О задержании Калины стало известно 14 января. Он возглавил национальный парк в 2011 году, а в 2021-м был избран депутатом Калининградской областной думы седьмого созыва.