Россиянина осудили за похищение участника СВО

Дальнегорский районный суд Приморского края приговорил к шести годам колонии строгого режима местного жителя за похищение участника специальной военной операции, сообщила прокуратура региона.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в апреле 2025 года в Дальнегорске осужденный, действуя в составе группы, похитил участника специальной военной операции за долги. Похищенного несколько дней удерживали в гараже, применяли к нему физическую силу, после чего перевезли в квартиру, где удерживали до момента его освобождения сотрудниками полиции.

Уголовные дела в отношении других фигурантов выделены в отдельное производство в связи с заключением ими контрактов, предусматривающих участие в специальной военной операции.