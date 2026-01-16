Младенец задохнулся из-за подушки в кровати рядом с отцом

Двухмесячный младенец погиб в результате удушья под подушкой, когда находился в кровати вместе с отцом, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По данным следствия, мужчина уложил ребёнка на подушку после кормления, затем лег рядом и уснул. Во сне младенец перевернулся и лицом уткнулся в постель, что привело к перекрытию дыхательных путей и трагическому исходу.

В отношении отца было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства — наличие ещё двух маленьких детей, — назначил мужчине наказание в виде шести месяцев исправительных работ.