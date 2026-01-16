Дело возбудили после заявления жительницы Ингушетии о побоях родственников

Следственный комитет России по Республике Ингушетия сообщил о возбуждении уголовного дела после заявления 21-летней Айны Манкиевой о систематическом насилии со стороны родственников. Правоохранители обнаружили информацию в ходе мониторинга сети и приняли меры для проверки обстоятельств.

© Вечерняя Москва

По данным источников, весной 2025 года девушка сбежала от семьи, утверждая, что родственники незаконно лишали ее свободы, избивали и насиловали. Однако после задержания в Москве по подозрению в краже мать пыталась вернуть ее домой.

В СК подчеркнули, что по поручению руководителя ведомства Асхабова А. М. уголовное дело возбуждено незамедлительно, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в том числе сбор доказательств и опрос свидетелей.

Следователи заявили, что ход и результаты расследования находятся под личным контролем руководства следственного управления по Республике Ингушетия, а все выявленные данные тщательно фиксируются и проверяются для принятия решений о дальнейших мерах, передает сайт СК.

Девушка добровольно ушла из дома в апреле 2025 года. Она опубликовала видео, в котором попросила ее не искать и не сообщать никакой информации о ней родственникам, потому что возвращение домой может угрожать ее жизни, здоровью и безопасности. Манькиева — инвалид по зрению. Она из многодетной малообеспеченной семьи, где ее с детства подвергали насилию: унижениям, побоям и эксплуатации.