Подростка отправили под домашний арест после поджога кинозала в Москве

Подростка, который прошлой осенью попытался поджечь кинозал в ТЦ "Авиапарк" в Москве, поместили под домашний арест.

расследуется дело об умышленном повреждении имущества, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

13 ноября 16-летний подросток пронес горючую жидкость в кинотеатр в ТЦ "Авиапарк" в Москве и попытался устроить пожар. Несовершеннолетнего оперативно задержали и доставили в ОМВД России по Хорошевскому району. Мальчик рассказал, что его запугали мошенники. Парень познакомился с девушкой в социальных сетях и отправил ей геолокацию для выбора места встречи. Затем ему позвонил якобы правоохранитель и заявил, что тот "нарушил закон", передав данные посторонним.

Запуганный ребенок, следуя указанием злоумышленника, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести с нее деньги. Затем он принес канистру с бензином в кинотеатр и попытался устроить пожар во время показа фильма "Иллюзия обмана". Никто не пострадал, посетители были оперативно эвакуированы. Огонь повредил несколько кресел. Пожар потушили сотрудники ТЦ.