На Камчатке спасли подростка после прыжка в сугроб с крыши торгового центра

На Камчатке спасатели вызволили из снежного плена подростка, который застрял в сугробе после прыжка с крыши ТЦ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Школьник не смог самостоятельно выбраться из снега. Осознав, что силы заканчиваются, он сообщил о происшествии спасателям.

"Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России вытащили подростка из сугроба. Медпомощь ему не потребовалась", - говорится в сообщении ведомства.

В соцсетях активно распространяются видео, на кадрах которого местные жители выходят на улицу через окно, выпрыгивая со второго, третьего или даже пятого этажей в глубокие сугробы. Спасатели подчеркивают - такое "развлечение" крайне опасно для жизни и здоровья.

Напомним, уже который день на Камчатке бушует охотоморский циклон. Высота сугробов достигает двух этажей.