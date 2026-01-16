Пассажирку из Грузии задержали во Внуково за ввоз 105 тыс. долл. без декларации

Таможенники в аэропорту Внуково задержали пассажирку из Грузии, которая пыталась незаконно ввезти 105 тыс. долл. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

«Внуковские таможенники пресекли контрабанду 105 тыс. долл. США. Денежные средства пыталась незаконно ввезти из Грузии 43-летняя россиянка. Она была остановлена таможенниками на «зеленом» коридоре и в ходе устного опроса призналась инспекторам, что имеет при себе 105 тыс. долл., которые она задекларировала в Тбилиси. Женщина пояснила, что с таможенными правилами России не знакома, поэтому декларацию в стране ввоза не подавала», – говорится в материале.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере»). Санкции данной статьи предусматривают штраф от 10-кратной до 15-кратной суммы незаконно перемещаемых наличных денежных средств либо ограничение свободы на срок до четырех лет.