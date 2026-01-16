В Москве мужчины избили подростка на автобусной остановке после стрельбы. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

"Появились кадры с остановки в центре Москвы, на которой ночью произошла стрельба. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе сам 17-летний стрелок", - говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько человек избивают подростка рядом с припаркованным общественным транспортом. На записи также заметно, что драка происходит на глазах у пассажиров автобуса и прохожих.

Инцидент произошел 15 января. Группа мужчин неприлично вела себя в общественном транспорте, тогда 17-летний подросток сделал им замечание. Конфликт продолжился на остановке, где несовершеннолетний достал светошумовой пистолет и открыл стрельбу, в ходе которой ранил своих оппонентов.

В МВД добавили, что на место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Всего в территориальный отдел полиции доставили шесть предполагаемых участников конфликта для дальнейшего разбирательства.