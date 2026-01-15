Подглядывавшему за детьми учителю запретили преподавать пожизненно

Жителю Британии пожизненно запретили работать учителем после многочисленных преступлений сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщает Bedford Today.

О действиях мужчины стало известно после того, как в апреле 2023 года он стал массово скачивать фото непристойного характера с детьми.

Во время обыска у него обнаружили 26 устройств, в памяти которых нашли много соответствующих материалов. Среди техники была SD-карта с видео с камер, установленных в ванной и спальне.

Как выяснили правоохранители, в 2019 году учитель несколько раз подглядывал за несовершеннолетними. Помимо этого, в период с 2022 по 2023 годы он изготавливал непристойные материалы с детьми.

Британец признал вину. Учителя приговорили к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения. Специальная комиссия по профессиональной этике решила, что мужчина не испытывает раскаяния и, наиболее вероятно, снова будет совершать подобные преступления в отношении детей, поэтому ему запретили преподавать пожизненно.