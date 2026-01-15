Названа вероятная причина взрыва в Утрехте

Причиной двух мощных взрывов и последующего пожара в нидерландском Утрехте могла стать утечка газа, передает телерадиокорпорация NOS.

Представитель службы экстренного реагирования рассказал журналистам, что специалисты проводят расследование.

По его словам, версия теракта практически исключается, речь идет о несчастном случае или небрежности при обращении с газовыми приборами.

Автор статьи заметил, что тушение пожара на месте происшествия продолжается, экстренные службы еще не вошли в здание, где вспыхнул огонь.

Подача газа в пострадавшем районе отключена, чтобы предотвратить дальнейшие риски.

Ранее мэр Утрехта Шарон Дейксма сообщила о значительном ущербе от взрывов. Она уточнила, что во многих домах выбиты стекла, людей пришлось эвакуировать.