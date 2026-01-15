Число пострадавших в результате ЧП в Сыктывкаре увеличилось до 18

Восемнадцать пострадавших в результате взрыва в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре госпитализированы. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Госпитализированы 18 пострадавших в инциденте в Сыктывкаре», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, состояние четверых из них оценивается как крайне тяжёлое. Ещё пятеро — в тяжёлом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что причиной инцидента стал взрыв светошумовой гранаты, который спровоцировал возгорание на крыше и быстрое распространение дыма по помещениям.

В СК России по Коми заявили о возбуждении уголовного дела.