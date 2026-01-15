Мужчина умер в аэропорту Домодедово перед посадкой на рейс

В столичном аэропорту Домодедово мужчина скончался перед посадкой на свой рейс. Об этом в четверг, 15 января, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в оперативных службах.

— В аэропорту Домодедово пассажиру перед посадкой на свой рейс стало плохо, он потерял сознание. Прибывшие медики пытались его реанимировать, но мужчина скончался, — говорится в материале.

Мужчина умер рядом с посадочным гейтом. По предварительным данным, умерший был иностранным гражданином, передает ТАСС.

27 марта 2024 года самолет авиакомпании «Аэрофлот», который летел из Бангкока в Красноярск, задержался на сутки в аэропорту. Во время ожидания один из пассажиров впал в кому, поскольку во время ожидания в салон якобы не подавался кислород. Пассажиров высадили через два часа после обнаружения неисправности. 29 марта того же года впавший в кому россиянин Сергей Напалков скончался в одной из таиландских больниц.