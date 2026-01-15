СМИ: тело Баумгертнера опознали

Тело бывшего главы компании «Уралкалия» Владислава Баумгертнера опознали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно информации издания, следствие не рассматривает версию убийства. Основной версией смерти Баумгертнера называют несчастный случай.

Как рассказал друг умершего, Баумгертнер ходил на хайкинг в районе Писсури. Когда он пропал, в регионе стояла дождливая и ветреная погода. Из этого можно сделать вывод, что мужчина мог поскользнуться и упасть.

Напомним, что Баумгертнер умер во время отдыха на Кипре. К поискам его тела была подключена авиация.