В нидерландском Утрехте прогремели два взрыва

Два взрыва произошли в центре нидерландского города Утрехт, после чего вспыхнул пожар. Пострадал один человек, передает телеканал RTV Utrecht.

Инцидент произошел в четверг, 15 января, во второй половине дня. Причина пока не называется, ведется расследование.

На фотографиях, опубликованных телеканалом, видно, что окна зданий в районе ЧП выбиты, а тротуары завалены обломками.

На место происшествия были направлены несколько машин скорой помощи и вертолет.