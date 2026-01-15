Мошенники, обманувшие жительницу Мордовии, предложили ей продать свои органы

В столице Мордовии жертвой телефонных мошенников стала сотрудница министерства экономики республики. Аферистам удалось выманить у 29-летней девушки почти 2,5 миллиона рублей. Но даже этой суммы им показалось мало: они предложили жительнице Саранска продать свои органы.

Как сообщили в МВД по РМ, сначала потерпевшей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей почты, и сказала, что на ее имя поступило заказное письмо. Для его получения якобы требуется назвать код из СМС.

После того как код был продиктован, девушке пришло уведомление о том, что ее личный кабинет на Госуслугах взломан мошенниками. Перезвонив по указанным номерам, она продолжила беседу уже с лжепредставителем банка, а затем - "сотрудником ФСБ". Собеседники обвинили ее в финансировании ВСУ.

Они заявили, что для предотвращения несанкционированных действий со стороны аферистов девушка должна снять самозапрет на получение кредитов, а затем получить займы и поместить деньги на безопасный счет.

Поверив мошенникам, пострадавшая не только оформила несколько кредитов, но и взяла взаймы у знакомых, а еще сдала в ломбард свои ювелирные украшения. Все деньги она перечислила аферистам. Однако злоумышленники не оставили свою жертву в покое: заявив, что этой суммы недостаточно, они предложили ей… продать свои органы.

Девушка стала искать в интернете информацию о том, как это можно сделать. Однако спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой преступников и обратилась в полицию.

В МВД по РМ вновь призвали к бдительности и напомнили о том, что не следует доверять звонкам и сообщениям с требованиями совершить какие-либо финансовые действия по указаниям собеседника.