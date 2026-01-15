Уголовное дело экс-мэра Белгорода вернули в суд

Областной суд Белгородской области отправил материалы уголовного дела бывшего мэра регионального центра Антона Иванова обратно в Свердловский райсуд для повторного рассмотрения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В феврале 2025 года Свердловским райсудом Белгорода Иванов был осужден на десять лет и обязан был выплатить штраф размером 11,3 миллиона рублей. Его признали виновным в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Однако уже в декабре прошлого года апелляционная инстанция признала приговор незаконным и вернула дело на дополнительное расследование.

По данным ведомства, материалы будут рассматриваться в новом составе судей.

Первоначально следователи установили, что Иванов незаконно принял ряд дорогостоящих подарков, включая машину марки BMW 320D XDrive, электронику, мобильный телефон и оплаченные страховки машин общей стоимостью около 3,7 миллиона рублей взамен подписания контрактов коммерческой структуре через подконтрольную корпорацию. Помимо прочего, фигурант оказывал содействие физлицам в приобретении земель по заниженным ценам, нанесенный ущерб государству составил больше 14 миллионов рублей.