Главврача больницы отправили под домашний арест после гибели младенцев на Кузбассе

Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения временно отстраненному от должности главному врачу городской больницы №1 Виталию Хераскову. Хотя следствие просило суд отправить медика в СИЗО, ему назначен домашний арест.

Отстраненному от должности главврачу было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более человек. Сам Херасков вину не признает.

Следствие просило суд арестовать медика сроком на 1 месяц 27 суток. Но прокурор не согласился с ходатайством следователя и просил избрать меру пресечения отстраненному от должности главврачу домашний арест. Защита обвиняемого также настаивала на более мягкой мере пресечения, чем отправка главврача в СИЗО на два месяца.

В итоге, как сообщает ТАСС, судья Инна Ма сообщила, что Хераскову Виталию Юрьевичу назначена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 13 марта 2026 года. Он был освобожден из-под стражи в зале суда.

Перед этим суд избрал меру пресечения исполняющему обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных городского роддома №1 Алексею Эмиху. Ему запрещены определенные действия, хотя следствие требовало заключения медика в СИЗО.

Эмиху запрещено покидать свое жилье в ночное время суток, общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу и сотрудниками больницы, где он работает, а также пользоваться интернетом.

Стоит отметить, что и. о. завотделения роддома Алексей Эмих стал всего несколько дней назад - буквально за пару-тройку часов до его задержания правоохранительными органами, а до этого выполнял обязанности анестезиолога-реаниматолога. Под его непосредственным наблюдением находились двое из девяти младенцев, скончавшихся во время новогодних праздников.

По данным следствия, в период с 4 по 12 января в Новокузнецком родильном доме № 1 скончались девять детей, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.