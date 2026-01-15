Лифт с ребенком рухнул в шахту в подмосковном ЖК

В подмосковном жилом комплексе в районе населенного пункта Видное лифт сорвался и пролетел четыре этажа вниз, после чего начал вести себя непредсказуемо, фактически взяв пассажиров в заложники. В кабине находилась мать с пятилетней девочкой. По данным Telegram-канала Shot Проверка ребенок пострадал.

© 0Московский Комсомолец

«Кабина рухнула и пролетела четыре этажа, когда женщина вместе с дочкой спускалась вниз. Свет погас, двери закрылись, а кнопка вызова диспетчера отключилась. Семья оказалась в заложниках у лифта», — описывает инцидент информационный ресурс.

Спустя полчаса кабина начала шататься, а затем резко полетела вверх вместе с застрявшими пассажирами. Потом двери неожиданно открылись на одном из этажей и как только семья выбралась из кабины, лифт снова упал.

В сообщении говорится, что управляющая компания при этом падение лифта отрицает. Сейчас кабина опечатана. А к делу могут подключиться сотрудники технадзора.