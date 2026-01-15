Адвокат Бутягина потребовал отвода судьи

Польский суд начал рассматривать вопрос об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина. Заседание прошло в закрытом режиме, в зал были допущены только стороны процесса.

© Российская Газета

Как заявил адвокат Адам Доманьский во время перерыва, перевод материалов дела был передан Бутягину только сегодня. В связи с этим сторона защиты подала заявление о переносе срока заседания, чтобы Бутягин смог ознакомиться с бумагами. Однако суд отказал в этой просьбе. Он также не стал рассматривать ходатайство о предоставлении материалов по делу украинской стороной.

"Господин Бутягин не согласился с возможностью его выдачи Украине. Он заявил, что выдача будет угрозой в том числе для жизни и здоровья, связанной с тем, что он является гражданином России", - также сообщил адвокат.

По его словам, из-за "сомнений в беспристрастности судьи" Дариуша Любовского защита подала ходатайство об его отводе. Адвокат занял такую позицию не только в связи с тем, что судья отказался рассматривать ходатайства стороны защиты, но и из-за его участия в деле об экстрадиции украинца Владимира Журавлева, обвиняемого в подрыве "Северных потоков".

По словам Доманьского, решение судебной инстанции о назначении нового судьи, а также о назначении новой даты заседания должно быть принято в течение 20 дней.

Напомним, Бутягин был задержан в Польше в начале декабря 2025 года по запросу Киева. Ученый читал лекции в разных странах в Европе, но арестовали его только в Варшаве. Недавно суд продлил срок его арест до 4 марта.

В МИД РФ не раз отмечали, что обвинения со стороны киевского режима "носят абсурдный характер" и связаны с научной деятельностью Бутягина в Крыму.