СМИ: Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва в Сыктывкаре

После взрыва в здании профподготовки Министерства внутренних дел России в Сыктывкаре четырех пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 14 января, сообщил Telegram-канал 112.

По имеющимся данным, у раненых диагностированы множественные термические ожоги верхних дыхательных путей и отравление парами горения. Два человека были доставлены в больницу в состоянии клинической смерти. При этом троим из госпитализированных от 19 до 22 лет, следует из публикации.

Инцидент произошел днем 15 января. Причиной взрыва стала светошумовая граната, которая разорвалась в актовом зале. После детонации восемь человек оказались в больницах. По данным медиков, всего в результате инцидента пострадали девять человек. Позже пожар, который начался после взрыва, удалось потушить.