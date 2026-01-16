Трое немецких туристов незаконно пересекли границу Финляндии и России

Пограничная служба Финляндии сообщила о задержании трёх граждан Германии, которые во время прогулки на лыжном курорте нарушили государственную границу с Россией.

По данным ведомства, иностранцы зашли на территорию России, после чего самостоятельно вернулись обратно на финскую сторону. Сразу после возвращения нарушители были задержаны патрулём пограничной охраны.

Путешественники признались, что совершили нарушение исключительно из интереса.

Представители ведомства уточнили, что на участке восточной границы отсутствуют ограждения.

В ноябре телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя Пограничной службы республики сообщала, что 9 декабря состоится приёмка работ по возведённым заграждениям на границе с Россией.