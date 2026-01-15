Появились новые детали гибели экс-замглавы Минтруда Скляра

В расследовании обстоятельств гибели бывшего заместителя министра труда Алексея Скляра появились новые подробности. По данным СМИ, экс-чиновник столкнулся с тяжелыми финансовыми трудностями и неудачами в бизнесе, передает Shot.

После ухода с госслужбы Скляр совместно со своей супругой Алиной основал IT-компанию. Однако проект не принес ожидаемого дохода: по итогам 2024 года выручка составила чуть более 300 тысяч рублей. Этой суммы не хватало для содержания семьи и обслуживания дорогого дома. Как сообщают источники, финансовые неудачи привели к напряжению в семейных отношениях.

Близкие Скляра также сообщили, что после завершения карьеры на госслужбе у него начались серьезные проблемы с алкоголем. Сама супруга в разговоре с журналистами подтвердила наличие трудностей, но отрицает, что смерть мужа связана с семейными конфликтами. Она также опровергла информацию о том, что Скляр применял к ней физическую силу.

За найденного мертвым экс-замглавы Минтруда России отказался молиться священник

Сегодня Shot сообщил, что Алексей Скляр найден мертвым. Тело экс-чиновника обнаружили в его частном доме в Москве. По данным Telegram-канала, он совершил суицид. Как уточнялось, перед смертью 50-летний Скляр отправил своим друзьям сообщение, обвинив жену в своей смерти.