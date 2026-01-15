Сбежавшую от семьи в Ингушетии девушку выпустили из отделения полиции

Московская полиция выпустила из отделения ОВД Свиблово 21-летнюю жительницу Ингушетии Айну Манькиеву, которая год назад сбежала из дома из-за унижения и побоев. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам журналистов, девушка покинула отдел вместе со своим адвокатом и на данный момент находится в безопасном месте.

В публикации говорится, что Манькиеву не стали передавать ингушским полицейским несмотря на то, что она все еще находится в розыске по уголовному делу. Девушку выпустили из отделения только благодаря общественной огласке.

Авторы поста со ссылкой на правозащитников сообщили, что в скором времени девушке предстоит долго решать проблему в юридическом поле. В любой момент ее могут задержать повторно.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала ситуацию дикостью и подчеркнула, что родители совершеннолетней девушки не могут распоряжаться ее жизнью.

Манькиеву задержали в Москве 15 января. Как утверждают правозащитники, девушку задержали по заявлению родственников о краже (статья 158 УК РФ). Правоохранители обещали, что утром ее передадут ингушским оперативникам.

Уточняется, что семья Манькиевой относится к баталхаджинцам (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ) — закрытому и влиятельному религиозному сообществу с жесткими правилами, в частности в отношении женщин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».