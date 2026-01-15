ДНК-тест подтвердил, что найденное на Кипре тело принадлежит экс-главе «Уралкалия»

После обнаружения на Кипре в прибрежном районе между деревнями Писури и Авдимутела тела, был проведен ДНК-тест, который подтвердил, что найден экс-глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

14 января кипрские власти обнаружили тело в районе поисков бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Его нашли в труднодоступном и изрезанном участке побережья, где поисковые группы сосредоточили усилия.

В последний раз предпринимателя видели 7 января, он выходил из своего дома в городе Лимассол.

По информации местных СМИ, к поискам бизнесмена были привлечены подразделения гражданской обороны, вертолет и беспилотники. Уточняется, что последний сигнал мобильного телефона пропавшего был зафиксирован в районе деревни Писсури. Место было оцеплено.