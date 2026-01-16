В Подмосковье мать и дочь осудили за убийство бабушки. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, в марте 2023 года женщина вместе с сожителем решила напасть на бабушку. Во время подготовки к преступлению была исследована прилегающая территория дома, где жила пенсионерка, выбраны пути отхода после совершения задуманного, а также арендована машина.

К своей схеме женщина привлекла ребенка, который 14 мая вместе с отчимом приехал из Кемеровской области в Егорьевск, где жила бабушка. Злоумышленники ночью задушили пожилую женщину, а после обыскали квартиру пенсионерки, похитив ее паспорт, госнаграду, а также имущество и деньги пожилой женщины.

Затем злоумышленник попытались сокрыть следы преступления, погрузив мертвую пенсионерку в машину. На автомобиле подозреваемые выехали в Воскресенск, где сбросили тело в водоем, а после скрылись.

Следователи провели свыше 20 допросов и 15 экспертиз, в том числе дактилоскопическую, молекулярно-генетическую, биологическую и иные. Собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Фигурантов дела признали виновными в убийстве пенсионерки, разбое, незаконном приобретении госнаграды, похищении паспорта, а также вовлечении ребенка в преступление.

В результате суд назначил приговорил женщину к 14 годам колонии, а ее дочь – к 9. Уголовное дело в отношении мужчины выделено в отдельное производство.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал местного жителя Сергея Кота, обвиняемого в убийстве друга. По версии следствия, тело мужчины, который считался пропавшим без вести с 6 января, было обнаружено с пакетом на голове в районе Шарташского лесопарка.

Выяснилось, что в тот день 47-летний потерпевший пришел в гости к 57-летнему фигуранту. Там он начал распивать спиртное, принесенное с собой. Затем между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес гостю удары, от которых тот скончался.

После этого обвиняемый вывез тело убитого на арендованном автомобиле в лесопарк. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.