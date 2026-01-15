Суд, аресты и признание вины: что известно о массовой смерти младенцев в Новокузнецке

Утром 13 января стало известно о трагедии в новокузнецком роддоме. По данным расследования, за период новогодних праздников в стационаре не удалось спасти жизни как минимум девяти новорожденных. Случаи начались в начале января, достигнув пика 8 числа, когда скончались сразу трое младенцев. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Подробности — в материале «Рамблера».

По данным РИА Новости, Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области вынес решение о запрете определенных действий в отношении исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации Алексея Эмиха в связи с делом о гибели девяти новорожденных в роддоме № 1. При этом следователь просил суд арестовать почти на два месяца Эмиха.

Следствие ведется по двум уголовным статьям: о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Девять матерей, потерявших новорожденных, признаны потерпевшими. Эмих не признал свою вину. Согласно информации от местных изданий, его назначили на должность всего за три дня до задержания.

Как пишет РБК, главврач роддома в Кузбассе, где погибли девять младенцев во время новогодних праздников, Виталий Херасков, вину не признает. По словам адвоката фигуранта, обвинение против него является «расплывчатым, абстрактным и сырым».

После трагедии в роддоме Новокузнецка, где в январе погибли по меньшей мере девять младенцев, в Кузбассе стартовала внеплановая проверка всех учреждений родовспоможения. Под контроль возьмут 12 родильных отделений и два перинатальных центра, работа должна быть завершена до 9 февраля.

Комиссия проверит соблюдение протоколов оказания медицинской помощи, выполнение санитарно-эпидемиологических требований, наличие необходимого оборудования и организацию работы медицинского персонала.

По имеющейся информации, в декабре и январе часть сотрудников проблемного роддома №1 болела ОРВИ, но, как следует из материалов дела, заболевшие оставались дома. Сама больница сейчас закрыта на карантин из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией, писал «Коммерсант».

Ранее главный врач учреждения заявлял, что у всех умерших новорожденных изначально были серьезные проблемы со здоровьем. Эти заявления сейчас перепроверяются следствием.