Девять человек пострадали в результате ЧП в учебном центре МВД в Коми
Девять человек пострадали в результате ЧП в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре.
«Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек», — цитирует РИА Новости сообщение Минздрава Коми.
Пострадавшие доставлены в республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу.
Один человек от госпитализации отказался, медпомощь была оказана на месте.
Как уточняется, состояние четырёх пациентов крайне тяжёлое.