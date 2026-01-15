Девять человек пострадали в результате ЧП в учебном центре МВД в Коми

Девять человек пострадали в результате ЧП в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре.

«Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек», — цитирует РИА Новости сообщение Минздрава Коми.

Пострадавшие доставлены в республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу.

Один человек от госпитализации отказался, медпомощь была оказана на месте.

Как уточняется, состояние четырёх пациентов крайне тяжёлое.