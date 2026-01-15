Врачи борются за жизнь двоих тяжело пострадавших при взрыве в Сыктывкаре

В Сыктывкаре врачи продолжают бороться за жизнь двух наиболее тяжело пострадавших в результате взрыва в центре профессиональной подготовки МВД России. Всего в результате происшествия ранения получили девять человек.

По данным источника «База», пятеро пострадавших были госпитализированы. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, за их жизни медики ведут активную борьбу. Еще один человек проходит осмотр, а другому помощь удалось оказать на месте без необходимости госпитализации.

На кадрах с места происшествия видно, что в первые минуты после взрыва рабочие, находившиеся рядом, самостоятельно организовали спасательную операцию. Они эвакуировали пострадавших через оконный проем, используя строительные леса в качестве временных носилок.

Предварительной версией случившегося следствие называет нарушение техники безопасности при проведении работ. Сам взрыв произошел около 12:25 по местному времени, после чего на втором этаже здания возник пожар, сопровождавшийся густым дымом.

Точные причины и обстоятельства инцидента будут установлены после завершения комплекса следственных мероприятий и экспертиз. На месте продолжает работать оперативная группа.