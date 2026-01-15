В сети появились первые кадры с места гибели бывшего заместителя министра труда и социальной защиты России Алексея Скляра. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Запись была сделана возле особняка чиновника в Новой Москве. Именно здесь он жил после развода с первой женой и, по предварительным данным, наложил на себя руки. На кадрах можно увидеть белый двухэтажный особняк, стоящий за железным забором. Как уточнили в публикации, на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.

По данным SHOT, тело Алексея Скляра обнаружили в его частном доме в Новой Москве 15 января. Источники канала рассказали, что перед гибелью он разослал своим знакомым сообщения, в которых винил в случившемся супругу. Однако какую именно — нынешнюю или бывшую — не уточняется.

В SHOT сообщили, что Скляр развелся со своей первой женой три года назад. Пара прошла через масштабный раздел имущества. После этого он сразу женился во второй раз — на коллеге, которая на 17 лет младше него.

Как стало известно Mash от источников, Скляр регулярно избивал свою новую жену Алину, даже когда она была беременна. Родственники девушки забрали ее на родину в Нальчик — сейчас она находится в Кабардино-Балкарии в доме семьи. Алексей Скляр писал и звонил жене, умоляя вернуться, но та наотрез отказалась. В Mash предположили, что последствия конфликта могли стать причиной самоубийства.