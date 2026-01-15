В дом экс-заместителя министра труда до его суицида приезжала полиция

Некоторое время назад в дом к экс-заместителю главы Минтруда Алексею Скляру, который совершил суицид в частном доме в Новой Москве 15 января, выезжали полицейские. Его супруга жаловалась, что ее удерживают.

© Московский Комсомолец

Как выяснил «МК», женщина позвонила в экстренные службы в один из дней в новогодние каникулы, в 4 часа утра, правоохранители быстро прибыли на место. 50-летний Скляр был удивлен их визитом, так как спал в это время.

Как оказалось, в семейной жизни бывшего чиновника, который после увольнения открыл фирму, занимающуюся компьютерными разработками, было далеко не все гладко. Несмотря на рождение долгожданного сына, случившееся около 1,5 месяца назад, пара без конца ссорилась. Для Скляра это был второй брак. С первой супругой он прожил около 30 лет, воспитал двух сыновей, а 3 года назад развелся, встретив новую любовь — уроженку Нальчика.

По мнению приятелей, новая избранница была чересчур эмоциональной. Едва ли не после каждого скандала она уходила из дома и не один раз подавала на развод. Так, однажды, будучи беременной, среди ночи уехала в гостиницу. Экс-чиновник, по характеру уравновешенный, пытался сгладить острые моменты, в конечном счете пара мирилась.

Новый год они встретили вместе в относительно спокойной атмосфере, ссора возникла на второй-третий день. Молодая мать вызвала полицейских, заявив, что муж ограничивает ее в передвижениях.

После беседы с главой семейства правоохранители уехали. А на следующий день дама вызвала брата собрала все свои и детские вещи, взяла ребенка и уехала. На телефон отвечать перестала. Позже оказалось, что она отправилась к родителям в Нальчик. Весть о трагедии застала ее там.

Почти две недели после ее ухода из семьи родственники экс-чиновника были с ним на связи буквально круглосуточно. Но депрессивных мыслей тот не выражал, говорил, что все хорошо, и свои проблемы он решит сам.