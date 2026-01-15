Близкие экс-замминистра Скляра рассказали, что могло привести к его гибели

О причинах, которые могли привести к гибели экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра, рассказали его близкие. Об этом пишет телеграм-канал «База».

По словам собеседников издания, у мужчины были семейные конфликты, проблемы с деньгами и алкоголем.

Экс-замминистра был женат дважды. От первой супруги у него двое детей, однако брак закончился сложным разводом с разделом имущества. 48-летний Скляр вскоре снова женился — на 31-летней женщине.

Но последующие два года количество скандалов между супругами росло. Чиновник потерял работу в правительстве, возникли проблемы с деньгами, часть недвижимости пришлось продать. Жена давила на Алексея, требуя от него карьерных успехов, сообщили его близкие.

Вместе с супругой они основали успешный IT-стартап по визуализации данных в режиме онлайн. При этом полным владельцем фирмы была жена.

Причиной ссор между супругами также была ревность. Жена иногда уходила из дома в элитном поселке, ночевала в квартире в Москве, а Алексей оставался один и выпивал.

Приехавшим на место проживания бывшего чиновника спасателям пришлось перелезать через забор, чтобы попасть на территорию. Дверь дома была незаперта, внутри спасатели обнаружили тело Алексея.

Ранее «МК» писал, что бывший заместитель министра труда РФ Алексей Скляр, найденный мертвым в своем доме, разослал сообщение о суициде в телеграм-каналы.