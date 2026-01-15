В СК РФ рассказали о расследовании подрыва полицейских в Москве

Следователи установили обстоятельства подрыва двух сотрудников правоохранительных органов в Москве. Об этом в ходе интервью для mk.ru рассказала руководитель 6-го контрольно-следственного отдела столичного управления СК РФ полковник юстиции Ольга Куликова.

По ее словам, сотрудники ведомства изучили личность исполнителя — 24-летнего Павла Голубенко. Специалисты проанализировали посты на странице мужчины в социальной сети «ВКонтакте» и его переписки. Сообщения свидетельствуют о том, что молодой человек находился под воздействием «колл-центра». У него были кредиты и денежные переводы.

Следователям удалось проследить так называемых дропов, через которых осуществлялись переводы средств. В Кабардино-Балкарской Республике по следам преступления возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей.

Кроме того, сотрудники СК нашли сим-бокс, с помощью которого осуществлялись звонки Голубенко. В рамках еще одного уголовного дела, возбужденного по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, арестовали трех человек.

Взрыв в районе Орехово-Борисово Южное на юге Москвы произошел в ночь на 24 декабря 2025 года. Самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома, рядом со зданием ОМВД. В результате три человека — два сотрудника полиции и сам исполнитель — получили несовместимые с жизнью травмы.