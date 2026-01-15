Жена экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра прокомментировала смерть супруга

Жена бывшего заместителя министра труда Алексея Скляра отказалась давать какие-либо комментарии журналистам о самоубийстве своего супруга. В предсмертной записке именно ее чиновник обвинил в своем решении свести счеты с жизнью, передает Shot.

© Соцсети

По данным Telegram-канала, супруга Скляра ведет предпринимательскую деятельность. На нее зарегистрировано ИП, занимающееся розничной торговлей, включая продажу табачных изделий.

Ранее она также владела сетью кофеен и салонов красоты, но закрыла этот бизнес в начале текущего года. До предпринимательства женщина работала в сфере здравоохранения.

В семье воспитывались двое сыновей. Один из них в разговоре с журналистами отметил, что давно не общался с отцом и не был осведомлен о его гибели.

Сегодня Shot сообщил, что Алексей Скляр найден мертвым. Тело экс-чиновника обнаружили в его частном доме в Москве. По данным Telegram-канала, он совершил суицид. Как уточнялось, перед смертью 50-летний Скляр отправил своим друзьям сообщение, обвинив жену в своей смерти.

В четверг, 15 января, спасатели прибыли в поселение Филимонковское для осмотра дома бывшего чиновника. Дверь была открыта, а тело обнаружено у порога. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.