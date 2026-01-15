Школьница спасла свою семью, отравившуюся угарным газом

В Иваново девятилетняя школьница спасла мать и двоих младших детей, вызвав скорую помощь, когда обнаружила их в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом от газовой колонки. Об этом сообщает городская станция скорой помощи.

Жительница Иваново искупала семилетнюю дочь, а затем сама пошла в душ. После выхода из ванны она почувствовала резкое недомогание, оставшаяся в комнате девочка уже плакала от сильной головной боли и вскоре потеряла сознание. В квартире также находился трехлетний ребенок, который выглядел спящим, но был крайне вялым.

Вернувшаяся из школы девятилетняя девочка обнаружила родных в критическом состоянии и сразу позвонила в скорую помощь. Врачи провели экстренную стабилизацию состояния всех троих пострадавших. Для помощи потребовалась вторая бригада. Все были госпитализированы. Причиной отравления стала работающая газовая колонка.

До этого в Бурятии семья отравилась угарным газом из-за долга за электричество. Семья обогревала дом дизельным генератором после отключения электричества за неуплату, спасти их не удалось.