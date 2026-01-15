Стало известно, какое наказание грозит директору «Куршской косы» за вырубку леса

Адвокат Вадим Багатурия заявил, что директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине, ставшему фигурантом дела о незаконной вырубке леса, может грозить до 14 лет заключения. Об этом юрист рассказал News.ru.

Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области. О задержании директора парка стало известно 14 января.

В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, директор вместе со своим знакомым и «другими неустановленными лицами» организовал на территории парка незаконную вырубку сырорастущих (живых, здоровых) деревьев в объеме более 150 кубометров на площади около одного гектара. По версии СК, целью было создание на этом участке «комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов».

В СК заявили, что особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, был причинен ущерб в размере более 12,7 миллиона рублей.

Багатурия рассказал, что незаконная вырубка леса, совершенная в значительном размере и группой лиц, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет и штрафом до 1,5 миллиона рублей. В случае превышения должностных полномочий ответственность строже и наказание может составить до десяти лет колонии, отметил адвокат.

«По совокупности это до 14 лет лишения свободы. Однако следует иметь в виду наличие смягчающих обстоятельств», - заявил Багатурия.

По его мнению, в этом деле речь может идти о пяти-шести годах лишения свободы с компенсацией причиненного ущерба.