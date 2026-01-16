Вынесено решение по делу в отношении директора нацпарка «Куршская коса»

Суд отправил под домашний арест директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калину. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Калина проведет под домашним арестом два месяца — до 13 марта. Он является фигурантом дела о вырубке леса.

По данным канала, вместе со своим знакомым он вырубил более 150 кубических метров деревьев на площади около 1 гектара. На освободившейся территории, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, он планировать построить туристический комплекс. Причиненный ущерб оценивается на сумму более 12,7 миллионов рублей.

О задержании директора нацпарка сообщалось 14 января.