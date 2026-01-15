В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС

В Петропавловске-Камчатском объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня из-за схода снежных масс с крыш.

Об этом в официальном Telegram-канале заявил глава города Евгений Беляев.

«Решение мною принято после оценки критериев безопасности жизнедеятельности населения и двух трагических случаев за день», — отметил глава города по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС .

По словам Беляева, режим ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства для расчистки крыш, дорог и дворов, координации работы служб и предотвращения новых происшествий. Он подчеркнул, что постановление уже готовится к подписанию.

До этого в Петропавловске-Камчатском два человека погибли из-за схода снега. В частном секторе города на улице Макарова. 60-летний спасатель Игорь Быков, предположительно, возвращался с работы, когда на него внезапно обрушилась лавина снега с крыши одного из домов. Еще одного мужчину накрыла упавшая с крыши снежная глыба. Спасатели и медики пытались провести реанимацию, но оба пострадавших скончались на месте происшествия.