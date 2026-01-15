Российского военного приговорили к 17 годам за госизмену

Тюремный срок за измену Родине получил военнослужащий российской армии.

Вину 23-летний уроженец Алтайского края признал в полном объеме.

"Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы 23-летнего младшего сержанта Романа Воробьева, признав его виновным в государственной измене" - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Тюремное наказание Воробьев будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, он обязан будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Суд также лишил его воинского звания и государственной награды.

По версии гособвинения, Воробьев в мае 2024 года добровольно решил перейти на сторону противника. Он связался с представителем ГУР МО Украины и сообщил ему о своем намерении. Украинские спецслужбы поручили военному для начала собрать сведения о дислокации российских войск в Харьковской и Белгородской областях. Несколько месяцев младший сержант Воробьев работал на ГУР Украины.