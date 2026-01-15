Экс-замглавы Минтруда Алексей Скляр найден мертвым

Бывший замглавы Минтруда Алексей Скляр найден мертвым. Тело экс-чиновника обнаружили в его частном доме в Москве, сообщает Shot.

© Сергей Карпухин/фотохост-агентство ТАСС

По данным Telegram-канала, он совершил суицид. Как уточняется, перед смертью 50-летний Скляр отправил своим друзьям сообщение, обвинив жену в своей смерти.

В четверг, 15 января, спасатели прибыли в поселение Филимонковское для осмотра дома бывшего чиновника. Дверь была открыта, а тело обнаружено у порога. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Андрея Скляра от должности в 2022 году. С 2018 года Скляр занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты РФ. В его обязанности входили вопросы, связанные с информационными системами и предоставлением государственных услуг в электронном формате.

В августе прошлого года сообщалось, что депутат покончил с собой в здании парламента в Хельсинки. Позднее выяснилось, что им оказался Ээмели Пелтонен.