СМИ: бывший замглавы Минтруда РФ покончил с собой

Экс-заместитель министра труда Алексей Скляр найден мёртвым в собственном доме в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительной информации, 50-летний чиновник покончил с собой. Перед смертью он разослал друзьям сообщение, в котором возложил вину на свою жену.

Тело Скляра обнаружили спасатели в посёлке Филимонковское. Дверь в дом была открыта, а сам он лежал у порога. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Михаил Мишустин уволил Скляра с поста замминистра в 2022 году. До этого чиновник с 2018 года курировал вопросы цифровизации и электронных госуслуг в ведомстве.