Стало известно содержание предсмертной записки найденного мертвым Скляра
Бывший заместитель министра труда РФ Алексей Скляр, найденный мертвым в частном доме в Филимонковском, оставил предсмертную записку. В своей кончине он обвинил жену.
Об этом в четверг, 15 января, сообщили в Telegram-канале Mash.
Экс-замглавы Минтруда, по неподтвержденным данным, покончил жизнь самоубийством. Спасатели приехали к его дому, где нашли тело мужчины. Дверь в жилище была открыта. Следователи выяснят все детали произошедшего.