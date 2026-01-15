Стало известно содержание предсмертной записки найденного мертвым Скляра

Бывший заместитель министра труда РФ Алексей Скляр, найденный мертвым в частном доме в Филимонковском, оставил предсмертную записку. В своей кончине он обвинил жену.

Об этом в четверг, 15 января, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена, — написал Скляр в предсмертной записке.

Экс-замглавы Минтруда, по неподтвержденным данным, покончил жизнь самоубийством. Спасатели приехали к его дому, где нашли тело мужчины. Дверь в жилище была открыта. Следователи выяснят все детали произошедшего.