Названы причастные к подрыву машины известного ученого-физика в Москве

Четверо человек задержаны за причастность к подрыву автомобиля ученого из НИИ «Полюс» имени Стельмаха, совершенного 1 декабря 2025 года в городе Московский Новой Москвы. Об этом Следственного комитета (СК) России полковник юстиции Ольга Куликова.

Задержанные являются исполнителями преступления, действовавшими по поручению неустановленных лиц из мессенджера. Им обещали денежное вознаграждение. Среди них две родные сестры — 19-летняя Полина и 20-летняя Нина Бескурниковы, которые воспитывались в детском доме. Их роль заключалась в том, что они извлекли самодельное взрывное устройство (СВУ) из тайника и передали соучастнику по фамилии Гурдзибеев. Он учился в колледже. В его задачу входила слежка за ученым. С этой целью он снял квартиру и установил бомбу на автомобиль жертвы.

Четвертая участница подрыва — менеджер логистической компании Светлана Брыксина, которая перевозила на своей машине Бескурниковых и СВУ. Все они не были знакомы, отметила полковник СК.

Им предъявлено обвинение в покушении на убийство сотрудника НИИ. Они изготовили бомбу фугасного типа массой до 500 грамм в тротиловом эквиваленте. Также они вели скрытое наблюдение за руководителем комплекса института Михаилом Ладугиным. С санкции суда фигуранты дела заключены под стражу.

О машине Toyota Land Cruiser, сгоревшей возле жилой многоэтажки жилого комплекса «Град Московский» на Радужной улице стало известно утром 1 декабря 2025 года. Объятую огнем машину сняли на видео очевидцы. Возгоранию предшествовал взрыв.

Автомобиль принадлежал доктору физико-математических наук, работающему в одном из научно-исследовательских институтов, специализирующемся на лазерных технологиях. Сам он находился на момент взрыва в командировке в Юго-Восточной Азии. Имя ученого не раскрывается.